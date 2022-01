Djokovič zrejme v Austrálii končí. Minister pre imigráciu mu zrušil vízum

Djokovič by mal po tomto verdikte opustiť krajinu. Hawke zdôvodnil zrušenie vstupných víz "zdravotnými dôvodmi, pre zachovanie poriadku a na základe toho, že je to verejnom záujme".

Pokiaľ Djokovič príde o víza, znamená to, že nebude môcť tri roky vstúpiť na austrálske územie a hrozilo by, že si už na slávnom turnaji počas kariéry nezahrá.

V sobotu by mala svetová jednotka absolvovať ďalší pohovor s imigračnými úradníkmi. Ak na súde s odvolaním neuspeje, bude to definitívna stopka v prípade jej účasti na AO 2022.

V pondelok uspel, v piatok nie

Na Australian Open chce Djokovič štartovať na základe výnimky po údajnom prekonaní COVID-19 v decembri.

Pre neplatné víza ho však zatkli už pri prílete do krajiny vo štvrtok 6. januára a následné dni strávil v hoteli pre imigrantov.

V pondelok uspel s odvolaním na súde a začal trénovať. Minister Hawke však v piatok využil svoju právomoc a vízum mu opätovne zrušil.

Australian Open štartuje v pondelok 17. januára. Srbský tenista je 9-násobným víťazom turnaja a titul získal aj vlani.

Žreb mu v prvom kole priradil krajana Miomira Kecmanoviča.

Podľa pravidiel Medzinárodnej tenisovej federácie môžu organizátori Australian Open urobiť v žrebe zmeny, pokiaľ by sa Djokovič z turnaja odhlásil. Musel by to urobiť do 11. hodiny v sobotu.

Na jeho miesto v pavúku by sa presunul piaty nasadený hráč Andrej Rublev.