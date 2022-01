Austrálčania nemohli ani cestovať, z Djokoviča nie sú nadšení, vraví expertka

MELBOURNE, BRATISLAVA. V Austrálii sa takmer nehovorí o ničom inom ako o Novakovi Djokovičovi. Celú situáciu riešia aj ľudia, ktorí sa o tenis príliš nezaujímajú.

"Je to bláznivé, čo sa deje. Niekedy sa tak o tom rozprávam s ľuďmi a hovorím si, že to ani nie je možné, od začiatku roka riešime iba toto. Verím, že už sa to vyrieši, to je teraz najdôležitejšie," vraví bývalá rakúska tenistka a v súčasnosti expertka televíznej stanice Eurosport Barbara Schettová.

Bývalá svetová sedmička je vydatá za niekdajšieho austrálskeho tenistu Joshuu Eagla a prevažne tak žije práve v Austrálii. Hovorí, že ohľadom situácie okolo Novaka Djokoviča a jeho očkovania a výnimky dostáva otázky od ľudí z celého sveta.