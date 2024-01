Skrývala sa pred vojnou, zabrzdil ju aj doping. Ukrajinka má na dosah veľký úspech

Prvé veľké úspechy medzi dospelými prišli v roku 2018, keď sa prvýkrát dostala do TOP 100. Následne si na US Open prvýkrát zahrala hlavnú súťaž na grandslame. Skončila v prvom kole na rakete Karolíny Muchovej.

Proti obvineniu sa odvolala a odcestovala do Melbourne, aby sa mohla zúčastniť na Australian Open. Komisia však jej žiadosť o zrušenie zákazu zamietla a v Melbourne hrať nemohla.

Na okruh sa vrátila v júli toho istého roka v Hamburgu, kde postúpila do semifinále. Jej výsledky však neboli také výrazné ako predtým. Dokonca vypadla z TOP 100 a musela začínať prakticky od nuly.

Útek z Ukrajiny pred vojnou

Jastremská pochádza z Odesy. Vo svojom rodnom meste sa akurát nachádzala v čase, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu. O hrozný zážitok sa podelila aj na sociálnych sieťach.

So svojou rodinou sa dva dni schovávala v podzemnom parkovisku. Následne s mladšou sestrou odplávala loďou do Rumunska a dostala sa do Francúzska.

V Lyone sa Jastremská zúčastnila turnaja WTA. Hneď na prvej akcii po už zmienenom začiatku invázie sa ako 140. hráčka sveta dostala do finále, v ktorom ju po tuhom boji zdolala Čang Šuaj.