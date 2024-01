Gauffová zvládla trojsetový súboj. Som hrdá, ako som bojovala, vraví

Gauffová si v Melbourne Parku vylepšila svoje maximum. V prvom sete proti Kosťukovej otočila z 1:5. V druhom nedokázala dopodávať zápas do úspešného konca, no v rozhodujúcom v aréne Roda Lavera dominovala.

"Som hrdá, ako som bojovala. Vedela som, že to bude ťažký zápas, nechala som na kurte všetky sily. V prvom sete som sa hľadala. Nebolo to spôsobené melbournským teplom, no nedokázala som sa dostať do správneho rytmu.

V koncovke druhého dejstva som začala hrať príliš opatrne, čo sa mi vypomstilo, no po prehratom tajbrejku som sa rýchlo zmobilizovala. Je super, že v hľadisku bolo toľko amerických vlajok," uviedla v pozápasovom rozhovore.