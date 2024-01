Mladá Češka končí vo štvrťfinále, prekvapením turnaja je Ukrajinka

MELBOURNE. Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská postúpila do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

Jastremská sa tak stala len druhou kvalifikantkou, ktorá postúpila na Australian Open do semifinále v tzv. Open ére. Naposledy sa to podarilo domácej Austrálčanke Christine Matisonovej v roku 1978.

Ukrajinka vyhrala pred podujatím grandslamový zápas naposledy na US Open 2020 pred svojou dočasnou suspendáciou pre podozrenie z dopingu.

V druhom dejstve prelomila podanie mladej Češky v siedmom geme a premenila aj prvý mečbal. Po tom mohla oslavovať životný úspech.

"Je pekné zapísať sa do histórie, pretože v tom čase som ani nebola na svete. Hrala som dobre, ale nemala som pocit, že to tak je. Hrala som to, čo viem. Som trocha unavená a tak som iba bojovala," uviedla víťazka pre akreditované médiá.