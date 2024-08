Neudržal nervy na uzde. Alcaraz sa ospravedlnil a nechce, aby sa niečo také zopakovalo

Trojka svetového rebríčka tenistov neuspela pri návrate do turnajového diania po zisku singlového striebra na olympijských hrách v Paríži.

CINCINNATI. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa na sociálnych sieťach ospravedlnil za to, že si na turnaji v Cincinnati pri prehre s Gaelom Monfilsom neudržal nervy na uzde a rozmlátil svoju raketu.

"Pocitovo to bol asi najhorší zápas počas celej mojej kariéry. Tréning prebiehal dobre, cítil som sa fajn. Na súťažnom kurte to však nešlo.

Chcem na to veľmi rýchlo zabudnúť a pokúsiť sa o posun vpred pred US Open v New Yorku," vyhlásil Alcaraz po neúspešnom zápase. Záverečný grandslamový turnaj sezóny sa začne už 26. augusta.

VIDEO: Carlos Alcaraz rozmlátil svoju raketu