Andrej Martin spoznal trest za doping, nezahrá si vyše roka

Ako cielený doping by si ju vedel predstaviť skôr pri silových alebo objemových športoch ako sú kulturistika či zápasenie.

„V tenise, naopak, ak by to niekto užíval systémovo, tak by to mohla byť prekážka v ďalšej činnosti,“ vysvetľoval vtedy Motyčík.

Napil sa zo zlej fľaše

Martin podstúpil 7. júna 2022 na challengerovom turnaji v Bratislave vyšetrenie, zamerané na prítomnosť nedovolených látok v tele športovca.

Výsledky skúmania vzoriek potvrdili prítomnosť nepatrného množstva látky SARM S-22 (selektívny modulátor androgénových receptorov).

"Správa o pozitívnom výsledku testovania na bratislavskom turnaji ma šokovala. Dôrazne odmietam vedomé požitie nedovolenej látky," bránil sa vlani po pozitívnom teste Martin.