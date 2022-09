Molčan suverénne zdolal skúseného Rumuna a vyrovnal stav duelu

Davis Cup 2022

Molčan po zisku vyrovnávajúceho bodu neskrýval spokojnosť. "Podal som solídny výkon. Copil bol trochu nezvyčajný súper na antuke, chodil stále na sieť, no postupne som si zvykol na jeho servis a začali mi vychádzať returny.

V druhom sete bolo dôležité, že som ho rýchlo dvakrát brejkol. Postavilo ma to na nohy a už som zápas dotiahol do úspešného konca. Z prvého víťazstva v Davis Cupe mám radosť, je to pre mňa úľava."