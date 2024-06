Má 14 a je hviezdou Roland Garros. Fanúšik povzbudzuje tak, že si ho všimol aj jeho idol

PARÍŽ. Šport píše krásne príbehy. Jeden z nich zažíva aj mladý francúzsky fanúšik Paul, ktorý počas Roland Garros 2024 podporuje Alexa de Minaura. Austrálčan sa so svojím fanúšikom spojil a vyjadril mu veľkú vďaku za jeho podporu.

"Pozeral som sa naňho a vravel som si, že keby som bol fanúšik, asi by som už bol dávno doma, pretože tam bola poriadna zima," začal De Minaur.

"Nechápem, čo ten chlapec robil, ale neskutočne mi pomohol. Potom som ho musel objať. Bolo to úžasné. Vážim si toho chlapca.

To, že strávil desať hodín na kurte v mraze a pumpoval ma, ma potešilo. Som rád, že sme spoločne dokázali vyhrať," priznal Austrálčan.

"Normálne by som mu dal všetko, čo mám v taške. V emóciách som veľmi nepremýšľal, ale on si zaslúži úplne všetko, čo by chcel. Rakety, topánky, hocičo."