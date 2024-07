Vedia, ako chutí cenný kov. Rehák Štefečeková aj Barteková si dávajú najvyššie ciele

Obe olympijské stálice už majú bohaté skúsenosti zo súťaží pod piatimi kruhmi a medailu v zbierke, v prípade trapistky Rehák Štefečekovej až tri vrátane zlatej na predchádzajúcich OH v japonskom Tokiu.

Strelnicu nepozná

Vlani na pretekoch v Chateauroux z termínových dôvodov neštartovala, takže olympijskú strelnicu nepozná.

"Beriem to tak, že ani do Tokia z nás nikto necestoval a dopadlo to dobre,“ povedala obhajkyňa zlata pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Pre Rehák Štefečekovú pôjde o štvrté vystúpenie na OH. Takmer tristokilometrová vzdialenosť dejiska streleckých disciplín od Paríža ju neteší, ale aj tak má radosť, že jej výkon budú na vlastné oči sledovať jej rodinní príslušníci.

"Budeme 'vystrčení' mimo ostatných športovcov. Keď sme na predchádzajúcich olympiádach s nimi bývali a stretávali sme sa spolu v dedine, aj naše športové vystúpenia sme prežívali spoločne.

Podarilo sa mi však zohnať vstupenky na moju súťaž pre najbližšiu rodinu, takže budem mať rovnako ako naposledy v Londýne silnú podporu aj v hľadisku,“ prezradila členka ŠCP Bratislava.