Škorvánka mrzela najmä tretina s Českom, výkonom však potešil

"Už sme sa tešili, keď dali Švajčiari na 3:2, ale dopadlo to tak ako dopadlo. Môžeme si vyčítať hlavne zápasy s Kazachstanom a Českom.

Mrzí nás to. Je to už teraz jedno, ale je to veľká škoda. Ukázali sme, že so silnejšími súpermi sme vedeli zahrať a neboli by sme vo štvrťfinále bez šance. Ale to sa už nedozvieme," uviedol Škorvánek.

Posledný zápas v B-skupine sledovali hráči v hoteli, po ňom u nich prevládol smútok.

"Sledovali sme ho najskôr spoločne, potom samostatne. Ale verili sme do poslednej sekundy. Škoda.

Prevládajú vo mne emócie. Je to veľká škola do života i do hokeja, škoda, že ten postup nevyšiel," povedal 27-ročný brankár.