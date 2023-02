Čo urobia Lobotka a Škriniar? Kluby môžu za ich výchovu dostať milióny

Za to, že sa najvýraznejšie podieľali na jeho raste. Milan Škriniar prestúpil v januári 2016 zo Žiliny do Sampdorie Janov za 1,2 milióna eur.

BRATISLAVA. Keď v lete minulého roka Inter Miláno odmietol predať Milana Škriniara za sumu okolo 65 miliónov eur, zamrzelo to aj šéfstvo MŠK Žilina.

Ak by vlani prestúpil do Paríža, iba za jeho výchovu by prišla automaticky väčšia suma.

Redakcia SME orientačne spočítala, o aký obnos peňazí zhruba ide.