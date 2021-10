V dave si človek viac dovolí. Aj kopne či udrie, tvrdí športový psychológ

Prečo strácajú ľudia na tribúnach zábrany? Prečo sa práve futbal spája s násilím a ako by sa dalo výtržnostiam predísť? Aké pocity vyvolávajú v členoch tvrdého jadra konfrontácie so súperom?

Väčšinou sú to mladí muži a chlapci, ktorí majú sklon k násilnému správaniu. Nedá sa úplne určiť, že by to bola skupina ľudí, ktorí pochádzajú z jednej spoločenskej vrstvy, z chudobných rodín alebo podobne. Vyskytujú sa tam jednotlivci z rôznych sociálnych vrstiev. V tvrdých jadrách sú aj právnici, manažéri, finančníci.

Čo ich však spája, je vysoká identifikácia s tou skupinou – s klubom, s tímom. Ťažko však určiť, či je za tým záujem o futbal, alebo skôr sklon vybiť si svoju agresivitu.

Znamená to, že tí ľudia majú sklon k násiliu a preto vyhľadávajú tieto skupiny? Alebo naopak: prostredie v nich to nejakým spôsobom prebudí?

Obvykle to nie je tak, že futbal to z nich vytiahne. Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú sklon k agresívnemu správaniu a vyhľadávajú prostredie, kde to agresívne správanie môžu prejaviť.

Futbal je šport, kde je veľa ľudí, veľa fanúšikov, stretávajú sa tam aj takéto skupiny. Často je to aj o prestíži a identite: patriť do nejakej skupiny. Tým, že sa identifikujú s tímom, stúpa ich vnútorná prestíž.