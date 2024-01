Šéf SFZ Ján Kováčik: Mužstvo stojí za Calzonom ako jeden chlap (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Stala sa tak prvou slovenskou tenistkou v histórii, ktorá postúpila do finále jedného z grandslamových turnajov.

Nová zmluva pre Calzonu?

Po spečatení postupu na tohtoročné majstrovstvá Európy v Nemecku mu bola zmluva na základe opcie predĺžená až do spomenutého šampionátu.

Kováčik sa v rozhovore vyjadril aj ku kritike, ktorej reprezentačný kouč čelil najmä v prvej polovici svojho doterajšieho pôsobenia.

Kováčik povedal, že taliansky tréner mal vždy stopercentnú dôveru a mužstvo vraj stojí za trénerom. Jeho reakciu nájdete v podcaste.

Podľa Kováčika je cieľom slovenského tímu na ME postup zo skupiny do vyraďovacej fázy a tvrdí, že všetko ďalšie by bolo príjemným prekvapením a bonusom.

Vlhovú čaká operácia

Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú čaká vo Švajčiarsku operácia.

Diagnóza z víkendu sa, bohužiaľ, potvrdila. Vlhová má pretrhnutý predný skrížený väz v pravom kolene a trochu poškodený meniskus.

Na brífingu v Bratislave o tom informovali manažér Niké Ski teamu Petra Vlhová Richard Galovič a Vlhovej tréner Mauro Pini.