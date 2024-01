Aká je budúcnosť Calzonu na lavičke Slovenska? Kováčik prehovoril o novej zmluve

Kováčik sa v rozhovore vyjadril aj ku kritike, ktorej reprezentačný kouč čelil najmä v prvej polovici svojho doterajšieho pôsobenia.

„Dôvera bola vždy stopercentná. Už keď sa rozhodnete pre reprezentačného trénera, nie je možné ho potom meniť ako v nejakom regionálnom klube.

Pri jeho výbere sme brali do úvahy veľa aspektov, aby sme presvedčili výkonný výbor, kde sedia vo funkciách ľudia, ktorí tomu rozumejú. Všetkých spoluobčanov, aj tých, ktorí to hodnotia pri pive, však presvedčiť nie je možné. My sme dostali mandát na to, aby sme tento krok urobili. Som rád, že to vyšlo.“

Podľa Kováčika je cieľom slovenského tímu na ME postup zo skupiny do vyraďovacej fázy a tvrdí, že „všetko ďalšie by bolo príjemným prekvapením a bonusom“.

„Je viditeľné, že naše reprezentačné mužstvo stojí jednotne za trénerom. Dôverujú jemu, aj jeho filozofii. Som na jednej vlne s Francescom Calzonom aj v tom, že táto reprezentačná generácia má ešte potenciál sa zlepšovať.

Súhlasím tiež s jeho slovami, a síce, že tento tím je stále vo vývoji, v takých 50 až 60 percentách cesty,“ skonštatoval Kováčik na margo ambícii a vývoja slovenskej reprezentácie.