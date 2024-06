Slovan so Zvolenom ohlásili zvučné posily. Reprezentant mal viacero ponúk, vybral si Slovensko (Sportnet podcast)

Aká je momentálna situácia zverencov Francesca Calzonu? Pred súbojom proti Rumunom v stredu 26. júna o 18.00 môžu stále E-skupinu vyhrať, ale skončiť v nej aj poslední.

Víťazstvo nad Rumunskom by znamenalo, že Slováci postúpia do osemfinále - bez ohľadu na ostatné výsledky v skupine. So šiestimi bodmi by boli vážny kandidát na víťaza skupiny.

Prvenstvo by im uniklo, len ak by vyhrala svoj posledný zápas nad Belgickom aj Ukrajina. V prípade remízy s Rumunmi je v hre samozrejme ešte množstvo alternatív. Napríklad aj kuriózna situácia, keď budú mať po 4 body všetky štyri mužstvá.

To v prípade, že Belgičania remizujú s Ukrajincami. Výhodou Slovákov by v tomto prípade bolo, že majú zatiaľ vyrovnané skóre (2:2), čo by sa v prípade remízy s Rumunmi nezmenilo.