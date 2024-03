Slovan si top šestku zaslúži, tvrdí Oremus. Nitra mala podľa Stavjaňu brať body slabším (Sportnet podcast)

Obvinený bol v roku 2022. Prokurátor tiež žiada terapiu na zvládanie hnevu, ktorý vraj hráč nezvláda, a takisto aj odškodnenie pre obeť. Súd vynesie verdikt 27. marca.

Okrem tejto kauzy má na krku aj ďalšie dve obvinenia. V marci 2019 mal podľa RTL Today Rodrigues udrieť muža do tváre počas konfliktu pred nočným klubom, čím mu spôsobil zlomeniny tváre.

V júni 2022 údajne udrel iného muža do tváre pred nočným klubom, pričom obeti vyrazil zub.

Viac k téme:

Boj o priamy postup ponúkol drámu. Slovan a Banská Bystrica sa radujú, Nitrania smútia

Až záverečné 50. kolo Tipos extraligy rozhodlo o zložení dvojíc do kvalifikácie o štvrťfinále play-off. Pred ním bolo jasné, že novozámockí Býci obsadia 11. miesto a po základnej časti sa pre nich sezóna skončí, rovnako bolo rozhodnuté aj o zostupujúcom do druhej ligy.

Do nej po roku spadlo Humenné, ktoré v najvyššej súťaži nahradí víťaz play off SHL. Hokejisti HK Poprad vstúpia do štvrťfinále play off Tipos extraligy z pozície víťaza základnej časti.

Rovnako ako Dukla Michalovce, ktorá obsadila 2. miesto, nastúpia proti tímu, ktorý uspeje v kvalifikácii play off. Do nej sa dostali Zvolen, Nitra, Trenčín a Liptovský Mikuláš. Tretia napokon skončila Spišská Nová Ves, ktorá dlho viedla extraligový pelotón, no v poslednej štvrtine sa nevyhla zaváhaniam.

V play off narazí na Banskú Bystricu. Tá v piatok zdolala Nitru 5:3, s čím kouč Antonín Stavjaňa spokojný nebol, jeho reakciu nájdete v podcaste.