Návrat ku kariére je druhá šanca. Pálffy, Lohyňa aj Polášek ju využili na maximum

Kým Kližan chce ukázať, že stále na to má a je preňho dôležité ukázať, že dokáže byť úspešný, Kuzminová chce byť príkladom pre mladých športovcov. Potiahnuť ich na tréningoch, motivovať ich a ukázať im, že úspech nie je niečo imaginárne.

A pred pár dňami ohlásila návrat k aktívnej kariére aj trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. Jej príprava zatiaľ smeruje k januárovým majstrovstvám Európy v Osrblí, či nastúpi aj na ďalších súťažiach sa rozhodne až po ME.

"Dostávam sa do dobrej začiatočníckej formy," napísal pred týždňom na instagrame.

Prvé turnaje by chcel odohrať v úvode novej sezóny. Má 34 rokov a nie je vylúčené, že sa mu podarí na úspechy nadviazať. Bude to však dlhá cesta.

Každý príbeh je iný. Pre koniec kariéry sa rozhodnú aj úspešné osobnosti z rôznych dôvodov. Môže to byť psychické vyčerpanie, únava, osobné dôvody aj zdravotné problémy. A rovnako sú iné dôvody pri ich návrate.

Craig Patrick to nechápal a ešte ponúkal Pálffymu, že ak sa v tíme cíti zle, môžu ho vymeniť. Skaličan mal 33 rokov. Bolo to ťažko uveriteľné. Mohol hrať v NHL ešte niekoľko sezón.

„Nechcem riskovať pri hokeji ďalšie zranenie, ktoré by už malo vážne následky," dodal. V momente, keď oznámil koniec, nevedel si predstaviť, že by hokej ešte hral.

„Dva razy mi ho už operovali a problémy sa stupňovali. Mal som pri hokeji obmedzený pohyb. Ak nemôžem podať plnohodnotný výkon, nemá zmysel trápiť sa na ľade,“ vysvetľoval majster sveta nečakaný koniec pre denník SME. Aj lekári mu vraveli, že tretiu operáciu mu nedoporučujú, nemuselo by to dopadnúť dobre.

Problémy s ramenom ustúpili. „No rozhodol najmä fakt, že naša dcérka Saskia je v poriadku. Bolo to spoločné rozhodnutie s manželkou,“ oznámil Pálffy pri podpise zmluvy.

Po roku a pol podpísal zmluvu so Skalicou.

To sa však zmenilo.

V sezóne 2008/09 potiahol Skalicu až do finále. V základnej časti dosiahol 99 bodov a v play off pridal 27. Bol najproduktívnejším hráčom sezóny (126 b.) aj najlepším strelcom (64). V záverečnej sérii však Skalica nestačila na Košice.

Ak niekto hovorí, že sa nedá dostať do top 50 v rebríčku, pretože sa menil systém bodovania, ja som si istý, že to je len o výkonnosti a nie o pravidlách,“ hovoril v roku 2019.

Ak by sa k tenisu nevrátil, grandslamový titul by nezískal.

Vo svetovom rebríčku ATP sa vo štvorhre dostal Polášek na 8. priečku. Úspechmi prekonal to, čo dosiahol v kariére do roku 2013, kedy sa lúčil prvý raz.

Lohyňa sa vrátil po medailu z ME

Úspešnú kariéru s titulom majstra sveta či bronzom na olympijských hrách mal za sebou aj zápasník voľným štýlom Jozef Lohyňa. Na hrách v Atlante 1996 sa s kariérou lúčil. Symbolicky nechal svoje topánky na žinenke. Mal 33 rokov. O dva roky sa však rozhodol vrátiť.

„Prišla informácia, že majstrovstvá Európy v zápasení budú v Bratislave. Hovorím bratovi, skúsme sa pripraviť, rozlúčka pred domácimi fanúšikmi by bola výnimočná. Nakoniec som na ME prišiel perfektne pripravený, čoho výsledkom bola bronzová medaila. Ale cítil som, že sa v zápasoch už trápim, potreboval som infúzie s cukrami a vitamínmi do žíl, aby som zvládol ďalší deň. Všetko som ustál a bola z toho veľmi pekná rozlúčka,“ spomínal Lohyňa v podcaste Vykroč.

Bol to však krátky návrat. Po ňom kariéru ukončil.

Či dokážu Kuzminová s Kližanom nadviazať na úspechy z minulosti sa ukáže v budúcom roku.