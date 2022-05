Hokejový barón Pálffy má 50. Čuduje sa Šatanovi, láka ho Mount Everest

Na ľade pôsobil ako hokejový Mozart. Génius, ktorý nemal problém zosmiešniť celú päťku súpera, nečakane zakončiť alebo vykúzliť úžasnú prihrávku. Kam prišiel rozdával vďaka svojej hre radosť, dobrú náladu priniesol vždy aj do kabíny. Volali ho Barón, Gróf, Ziggy, no najmä Žigo. Piateho mája oslavuje 50. narodeniny majster sveta z Göteborgu, legendárny ŽIGMUND PÁLFFY .

Nie. S dcérou som však nedávno bol na ihrisku, kde hrali footgolf. Celkom sa mi to páčilo. Asi to vyskúšam.

Vybehnete aj na ľad?

Dlhom som nebol. Akosi ma to neláka. Viem, že v Bratislave majú bývalí hokejisti svoj partičkársky hokej, ale nebol som ešte s nimi. U nás v Skalici zasa nie je toľko možností. Dávnejšie som si zahral 'horskú ligu', ale nebolo to ono. Niektorí to brali príliš vážne, chceli sa na mňa asi vytiahnuť. To už nepotrebujem.

Nechýba vám prostredie hokejovej kabíny?

Už som si od toho odvykol, hoci sprvoti mi to chýbalo. Predsa len, je iné stretávať sa s hokejistami a potom s ľuďmi, ktorí nemajú športové návyky. Počas kariéry som mal jeden režim, teraz mám iný.

V Skalici ste známa osobnosť, každý vás tu pozná. Ako to vnímate?

Som tu doma. Ľudia sú na mňa zvyknutí, už nikto nerieši, že som bol známy hokejista. V Trenčíne sa mi páčilo, mal som možnosť bývať aj tam, ale rozhodol som sa vrátiť do Skalice. To isté bolo s Bratislavou. Chvíľu so tam žil, ale či ste v New Yorku, alebo v mestách na Slovensku, stále je to cudzina. Doma som len v Skalici. Mám tu kamarátov, rodinu.