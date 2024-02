Kucka prezval cenu pre Slovan, ale triumf doprial reprezentácii: Zaslúži si to

V Opere Slovenského národného divadla v Bratislave bol na pódiu prebrať iba cenu pre hráčov Slovana, no na slávnosti priznal, že aj on by dal prvé miesto reprezentačnému výberu.

"Budem rád, keď tam podáme také výkony, s ktorými budeme spokojní my a aj verejnosť. A ľudia na nás budú hrdí za to, čo tam predvedieme," zaželal si Kucka.

Nedokázali sme hneď naplniť jeho predstavy a až postupom času sa to začalo nejako odzrkadľovať aj na tom ihrisku. Výkony sa začali zlepšovať a sme len radi za to, že sa to takto podarilo a že sa nám podaril aj postup."

Úspešné obdobie zažíva aj v "belasom" drese. Slovan si na jar 2023 zahral osemfinále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom s Bazilejom vypadol až po penaltovom rozstrele.

Následne získal piatykrát v sérii majstrovský titul a opäť sa dostal do skupinovej fázy EKL, v ktorej postúpil z 2. miesta do play off o osemfinále. Tam ho čaká rakúsky Sturm Graz (15. a 22. februára).

"Chceme sa dostať opäť aspoň do toho osemfinále. Máme pred sebou dva ťažké zápasy, tak verím, že to zvládneme a že sa pokúsime dostať ešte ďalej ako minulý rok.

Graz je určite kvalitné mužstvo, tak ako už každý jeden v tomto štádiu vo vyraďovacích bojoch. Nemôžeme nič podceniť, musíme sa na to pripraviť. Nebude to ľahký zápas," povedal Kucka.

Verí, že s oboma družstvami dosiahne v najbližších mesiacoch ďalšie úspechy: "Veľmi sa na to teším, je to super, keď máme možnosť hrať pohárovú Európu, ME a popritom ligu. Takže máme to dobre rozbehnuté, všetko záleží len na nás a verím, že na konci budeme oslavovať."