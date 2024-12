Bol majster sveta v snookri, zavŕšil aj Triple Crown. Zomrel Terry Griffiths

Walesan zostal na vrchole svojej hry počas celých 80. a začiatkom 90. rokov, deväť rokov po sebe sa dostal aspoň do štvrťfinále majstrovstiev sveta a v roku 1988 do finále.

LONDÝN. Bývalý majster sveta v snookri Terry Griffiths zomrel vo veku 77 rokov po boji s demenciou. V nedeľu to potvrdila jeho rodina.

"Terry, hrdý Walesan, sa narodil v Llanelli, priniesol do Llanelli hrdosť a teraz našiel pokoj v Llanelli. Neželal by si to inak."

Federácia World Snooker Tour (WST) vyjadrila sústrasť Griffithsovej rodine a označila ho za "snookerového velikána všetkých čias".