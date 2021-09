Žilinu takmer zdolala jej mestská časť. Mrzí to, no sme šťastní, znelo v šatni

BÁNOVÁ. V piatej sérii sa na penaltu rozbiehal Žilinčan Miroslav Gono. Za stavu 5:4 pre treťoligovú Bánovú musel dať. Ak nie, bola by to pre Žilinu veľká blamáž. Porazila by ju jej mestská časť s 1 800 obyvateľmi. „Veril som, že to chytím a spôsobíme ošiaľ. Prekvapenie,“ vravel po zápase domáci brankár Peter Kosa, ktorý chytáva ako amatér. Chýbali milimetre Zdalo sa, že sa Gono pošmykol. Lopta skončila na brvne. Od konštrukcie sa však odrazila do siete. „Už som to videl vonku, chýbali milimetre. Škoda. Taký je futbal,“ dodal.

Tretie mužstvo tretej ligy Stred TJ Jednota Bánová vzdorovalo Žiline fantastickým výkonom. So zástupcom Fortuna ligy uhralo po deväťdesiatich minútach remízu 0:0. Favorit vyhral až po penaltách 6:5. „Žilinčania boli jednoznačne lepší, naši však bojovali ako levy. Hádzali sa do striel a išli na dno svojich síl. Nečakali sme, že to môžeme dotiahnuť až do penált. Ale verili sme,“ vravel manažér klubu Bystrík Paňák.

V prvom polčase mali domáci dve veľké šance, ktoré nepremenili. Na druhej strane však pri nich stálo šťastie, pretože Žilina nastrelila dvakrát brvno. Po zmene strán sa hralo na jednu bránu. Gólman Bánovej však čaroval. „V penaltách sme mohli dvakrát rozhodnúť. Mrzí to, ale napriek tomu sme spokojní. A šťastní, že sme vzdorovali takému veľkému súperovi,“ dodal Paňák. Tréner: Prekvapilo nás to Tréner treťoligistu bol z výkonu svojich hráčov rovnako nadšený. „Dobre sme bránili a prehusťovali priestor. Motiváciu sme mali obrovskú, veď sme hrali proti ligistovi. Boli tam náznaky šancí, ale súper bol lepší. Prekvapilo nás, že sme dokázali udržať remízu 0:0. Hráčov za to chválim, išli na dno síl. I keď sme prehrali, sme maximálne spokojní. Blahoželáme Žiline k postupu a prajeme jej veľa šťastia,“ vravel po zápase domáci tréner Michal Šajnoha.

Podľa lodivoda Žiliny rozhoduje takéto zápasy prvý gól. Ten neprišiel. „Skúšali sme to, no naše pokusy boli zblokované alebo zastavené konštrukciou brány. Na druhej strane, treba povedať, že domáci podali sympatický výkon. Našim chalanom niet čo vyčítať, bolo tam vidieť snahu ísť do gólu a presadiť sa. Jednoducho, buď chýbala kvalita v zakončení, alebo to domáci prehustili, že sme sa k bráne nepretlačili,“ pre mskzilina.sk povedal Pavol Staňo. „V tretej lige nájdeme mnoho šikovných futbalistov. Možno netrénujú tak veľa, ale futbal hrať vedia. Treba k týmto zápasom pristupovať rovnako ako k ligovým súbojom,“ dodal. Žilinčania drámu nečakali Stredopoliar Filip Mráz po zápase vravel, že Žilinčanom nebolo súdené skórovať. „Nečakali sme, že to bude dráma. Chceli sme rozhodnúť v prvom polčase, aby sa nám hralo lepšie. Nakoniec to síce bolo dramatické až do konca, no sme radi, že sme to dotiahli do úspešného konca,“ uviedol Mráz. Na zápase bolo podľa oficiálneho zápisu 750 divákov. Funkcionári Bánovej však odhadujú, že ich bolo okolo tisíc. „Diváci si prišli na svoje. Tento formát pohára sa nám nesmierne páči, je to pre nás výborná možnosť. Pre celé okolie to bol športový sviatok. Derby, ako má byť,“ hodnotil manažér Paňák.