VIDEO: Oravskú obec zaskočila sporná penalta. Domáci mali proti Žiline aj smolu

Jambor ponúknutú šancu využil. Brankára poslal na opačnú stranu a favorita, ktorý sa výrazne trápil v koncovke, poslal do vedenia.

Podľa televíznych záberov to vyzeralo, že ruku v pokutovom území mal Žilinčan Timotej Jambor. Hlavný rozhodca Tadeáš Vaňo však ukázal na biely bod.

„K penalte sa nejdem vyjadrovať. Z našej strany to bol nie ideálny výkon. Ovplyvnila ho hlavne 15. minúta, kedy sme prišli o pilier obrany a organizátora hry Adriána Kmeťa, ktorý skončil v nemocnici,“ pre Futbalnet.tv uviedol domáci tréner Stanislav Ruman.

„Nešťastný bol tiež druhý vlastný gól. Snažili sme sa so Žilinou držať krok, čo sa nám darilo v prvom polčase. I keď bol súper dominantný v celom zápase.

Oravské Veselé podalo sympatický výkon. Napriek manku sa snažilo niečo s výsledkom urobiť. Malo aj šance, no ešte raz inkasovalo. V samom závere sa presadil Henry Addo - 0:3.

Po tomto momente domáci poľavili v koncentrácii. A mali opäť smolu. V 72. minúte kopol jeden z obrancov loptu priamo do Dávida Ďuriša a bolo 0:2.

Je jasné, že domáci sa chcú ukázať proti ligovému tímu. Preto sa hrá Slovnaft Cup, ktorý prináša prekvapenia. Dnes to ale bola iba otázka času, kedy dáme gól,“ dodal.

Penalta nám to otvorila a dali sme ďalšie dva góly. Naše víťazstvo je zaslúžené,“ povedal tréner MŠK Žilina Jaroslav Hynek.

„Keď sa chce na to niekto pozrieť, nech sa pozrie. Ale čo viem od hráčov, ruka bola jasná a penalta bola odpískaná podľa pravidiel. Takže skvelé.

Hynek: Niekedy je to náročné

Žilina podala na Orave omnoho kvalitnejší výkon ako v šiestoligovej Liptovskej Teplej, kde vyhrala tesne 2:1.

„Na tieto zápasy máme rovnakú prípravu ako na iné, nič nechceme podceniť. Celý realizačný tím pracuje na tom, že sa pozrieme na zápasy súpera. Pozrieme si, akú má zostavu.

Vieme, že aj tu sú chlapci, ktorí vedia hrať futbal. Dokážu sa vyhecovať. Atmosféra tomu vždy dá veľa. Kto hral takéto zápasy, vie, že je to niekedy náročné.

Občas je to o motivácii, niekedy o náročnosti terénu, ktorý ani dnes nebol top. Vždy to duel určitým spôsobom ovplyvní, ale kvalita by mala byť na našej strane,“ dodal Hynek.

V štvrtom kole nastúpi MŠK Žilina na pôde štvrtoligového Medzibrodu.