Zomrel slovenský rozhodca Jozef Pavlík, kariéru skončil len pred rokom

So súťažným pískaním skončil po dosiahnutí vekovej hranice 46 rokov, emotívnu derniéru mal len pred rokom na štadióne v Trnave.

Neskôr som oporu našiel v manželke a radosť nám robí naša onedlho päťročná dcérka Lilianka. Doma mám pohodu, ktorú som si prenášal do zápasov. V nich som sa cítil ako jeden z aktérov na ihrisku. Snažil som sa ponechávať hre spád, aby som ju zbytočne nedrobil kartami,“ vtedy dodal.

"Mama sa o mňa starala s láskou a neskutočnou obetavosťou. Patrí jej za to veľké ďakujem, pretože aj vďaka nej som podával stabilné výkony.

Pred rozhodovaním Jozef Pavlík futbal aj hrával. V republikových súťažiach odpískal 19 sezón, celkovo ich bolo 28.

„Bývalý rozhodca Ľubomír Rehuš ma raz oslovil, aby som to skúsil. Smial som sa mu, pretože prepojenie ja a rozhodca mi moja hlava nebrala. Skúsil som to raz a okamžite ma to chytilo.

Bez ťažkostí som zvládol testy a fyzické previerky, keď sa ešte behal Cooperov test. Páčilo sa mi, ako zápasy rozhodovali Karol Ihring a Ladislav Gádoši,“ uviedol v roku 2020.