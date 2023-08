Zápasy Slovenska nebudú lacné. Koľko stoja vstupenky na MS v hokeji 2024 v Česku?

Usporiadatelia rozdelili vstupenky do šiestich skupín podľa atraktivity zápasov i hracích dní a do troch cenových kategórií podľa umiestenia sedadla v aréne.

V Ostrave stojí balíček na deň, keď hrajú Slováci, v prvej cenovej kategórii od 3780 do 4880 českých korún (v prepočte od 157 do 202 eur), v druhej kategórii od 2980 do 4080 korún (od 123 do 169 eur) a v tretej kategórii od 2280 do 2980 korún (od 94 do 123 eur).

Na všetky zápasy základnej časti a oba ostravské štvrťfinálové stretnutia si fanúšikovia môžu zakúpiť vstupenky prostredníctvom spoločnosti Ticketportal, na duely play-off v Prahe v spoločnosti Ticketmaster.

Pozrite si prehľad vstupeniek na MS v hokeji 2024.