Slováci skvelým výkonom zaskočili favorita, Američanov zdolali o tri góly

MONCTON. Slovenskí reprezentanti majú skalp veľkého favorita na MS v hokeji do 20 rokov 2023 v kanadskom Monctone.

V tretej tretine poistil triumf Peter Repčík a skóre uzavrel do prázdnej bránky Alex Čiernik. Repčík dosiahol na šampionáte už tretí presný zásah.

Výborný vstup Slovákov do zápasu priniesol pre zverencov Ivana Feneša aj prvý gól. V tretej minúte dorazil Libor Nemec puk za brankára USA a po prvý raz na turnaji slovenskí hokejisti viedli.

Američania tesne po jeho skončení opäť udreli, do vedenia ich poslal Brindley.

Slovenskí tréneri si vyžiadali preskúmať situáciu pred gólom pomocou videa, to však odhalilo, že strelec gólu brankára nebránil nedovolene a po neúspešnej výzve hrali opäť v oslabení.

To sa však v 31. minúte podarilo Dvorskému, ktorý strelou švihom v presilovej hre vyrovnal. Zlepšená hra Slovákov priniesla ovocie v 32. a v 34. minúte. Najskôr sa presadil Bačo a po ňom so šťastím aj Mešár.

Američania tento stav niesli ťažko, pritvrdili hru a po hite Connorsa na Nátneho hrali Slováci päť minút presilovú hru.

Početná výhoda bola rozdelená prestávkou, Gajan v úvode tretej tretiny výborne zasiahol po strele Stramela. Zámorskí hokejisti v tejto fáze zápasu zlepšili pohyb a dôraz, mali aj streleckú prevahu.

V defenzíve však museli ísť do rizika a to mal šancu pretaviť do gólu Libor Nemec. V nájazde ho však vychytal Mbereko.