Slováci sa dlho držali na dosah, topfavorit MS však v závere ukázal svoju silu

MS vo florbale 2024 - skupina B

Postupne sa však severania dostali do tempa a prejavil sa rozdiel v kvalite, po druhej časti viedli 6:3. V treťom dejstve znížil Gajdoš z trestného strieľania na 4:7 a oživil nádej na sľubný výsledok, no Slováci záver nezvládli.

Súper nekompromisne trestal ich chyby, za necelých sedem minút nastrieľal päť gólov a dočkal sa dvojciferného víťazstva.

Slovákom patrí po úvodnom hracom dni štvrté miesto v "béčku". V základnej skupine sa stretnú ešte v nedeľu s Fínskom (18.15) a v pondelok s Lotyšskom (19.00).

Zo skupiny postúpia všetky štyri tímy, prvé dva priamo do štvrťfinále, zvyšné dve čaká súboj play off s účastníkom výkonnostne slabšej skupiny C alebo D.