Slovenky nezabojujú o cenné kovy, krásny gól Lopušanovej nestačil

MS v hokeji žien do 18 rokov 2023 - štvrťfinále

ÖSTERSUND. Slovenské hokejistky si na MS žien do 18 rokov vo švédskom Östersunde o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále podľahli domácemu tímu 1:6.

Napriek prehre sa pre slovenský tím turnaj nekončí. Čaká ich ešte súboj o piate miesto, čo by bol najlepší výsledok v histórii reprezentácie do 18 rokov.

Švédky, ktoré v skupine odohrali vyrovnanú partiu aj so zámorskými veľmocami, viedli v polovici duelu 4:1 a v záverečnej časti pridali ešte dva góly.

V ďalšom priebehu stretnutia už ale padli len góly do slovenskej siete.

"Dievčatá sa snažili, ale Švédky držali puk oveľa dlhší čas na svojich hokejkách. Dokázali byť priamočiarejšie, viac sa tlačili do bránky a vytvorili si viac streleckých príležitostí. My disponujeme na šampionáte veľmi mladým tímom. A vzhľadom na to môžem konštatovať, že v zápase sme odviedli maximum.

Škoda, že sme hneď prvé dva góly inkasovali v oslabení a že jeden z gólov, ktorý prišiel po strele od modrej čiary, sme si nešťastne zrazili do vlastnej bránky. Chceli sme trošku viac vychádzať zo zabezpečenej obrany.