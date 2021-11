Slovenky začínajú boj o olympiádu. Verím, že nervozita rýchlo opadne, vraví tréner

"Tlak zatiaľ necítim, ale som si istá, že správna nervozita príde. Bez toho by to ani nebolo ono,“ poznamenala obrankyňa Lenka Čurmová, ktorá na klubovej úrovni pôsobí v zámorskej NWHL.

Na kvalifikačnom turnaji vo švédskej Lulee na nich od 19.00 h čaká duel proti domácim Švédkam, ktoré sú favoritkami na triumf a postup. Zverenky trénera Tomáša Segíňa však na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) prezradili, že pred vstupom do turnaja necítia tlak a sú odhodlané zabojovať.

BRATISLAVA. Slovenské hokejové reprezentantky už vo štvrtok večer začnú boj o miestenku na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu.

Slovenky sa na olympijskú kvalifikáciu pripravovali v Bratislave až do sobotňajšieho odletu do Švédska, po prílete do dejiska podujatia pokračovali v tréningovom procese.

"Švédky budú hrať aktívne. Určite budú chcieť dať prvý gól a vypracovať si vedenie. My sa zaoberáme na tréningu taktickými záležitosťami. Verím, že sa dobre pripravíme. Snažíme sa podávať aj v tréningoch nadštandardný výkon. V tíme panuje pohoda.

Všetky dievčatá si uvedomujú, že už sa nachádzajú v dejisku turnaja a vedia, čo ich čaká. Príprava vo Švédsku je veľmi seriózna. Nervozita možno príde, ale verím, že zabojujeme a odohráme kvalitný zápas," zhodnotila útočníčka Nicol Lucák Čupková z ruskej Ufy.