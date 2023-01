Mladé Slovenky si s predstihom vybojovali štvrťfinále, po Japonkách zdolali aj Švajčiarky

MS v hokeji žien do 18 rokov 2023 - skupina B

Švajčiarsko: Favreová (Bendererová) – Inkampová, Baechlerová (A), Aymonová, Langeneggerová, Peterová, Meriguetová, Capezzaliová – Buchiová, Herzigová, Eggliová – Weyová, Rosselová (A), Gaberellová (C) – Kunzová, Maechlerová, Balzerová – Hirtová, Manetschová, Dalessiová

Slovensko: Debnárová (Kubaniová) – Macková, Krákorová, Stern, Gálisová, Halušková, Mandelíková, Mateičková, Nogová – Lopušanová, Tóthová, Dobiašová (C) – Jancsóová (A), Blichová (A), Karkošková – Taricsová, Beňáková, Lacková – Paulínyová, Donovalová, Juríková

Vylúčené: 2:2 na 2 min, Bächlerová (Švajč.) na 5 min+DKZ za úder do hlavy a krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0

ÖSTERSUND. Slovenské hokejistky do 18 rokov si v predstihu zabezpečili postup do štvrťfinále MS v hokeji žien do 18 rokov 2023 vo švédskom Östersunde. V pondelňajšom druhom vystúpení v B-skupine zdolali švajčiarske rovesníčky 4:1. Hetrikom sa blysla Nela Lopušanová.

Na úvod si Slovenky poradili s Japonkami 6:3, v záverečnom súboji skupiny nastúpia proti Češkám. Prvé dva tímy postúpili do štvrťfinále, družstvá na treťom a štvrtom mieste sa stretnú proti sebe v baráži o udržanie sa na dve víťazstvá.