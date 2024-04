Hrenáka fanúšikovia nechceli pustiť z ľadu. Sú výborní, ďakujeme im, odkázal muž zápasu

"Atmosféra bola skvelá. Vedeli sme, že fanúšikovia v Humennom budú výborní. Dnes to potvrdili a patrí im za to veľká vďaka," povedal o priaznivcoch, ktorí jeho výkon patrične ocenili.

Spoluhráči ani tréneri si ho nevedeli vynachváliť. Slováci totiž neboli vždy lepším mužstvom a on neraz vytiahol ťažké, no isté zákroky.

Vzápätí ale priznal, že ho víťazstvo vďaka čistému kontu teší o to viac: "Je to dobrý pocit. Keď brankár zaznamená čisté konto, tak veľký podiel má na tom celý tím. Nie je to iba o brankárovi. Je to vďaka spoluhráčom a som za to rád."

VIDEO: Dávid Hrenák hodnotí zápas so Švajčiarskom