Štvorkajak neobhájil striebro z MS, vo finále skončil tesne za pódiom

Baláž bol so štvrtým miestom spokojný. "Podali sme maximálny výkon a myslím si, že sme v silnej konkurencii obstáli. Boli sme trochu mimo diania, keďže sme štartovali v druhej dráhe a nemali sme úplný kontakt s najrýchlejšími loďami.

Španieli a Nemci potvrdili úlohu favoritov, Ukrajinci ukázali svoje kvality už na vlaňajších MS v Kodani. V budúcnosti máme na čom stavať. V nedeľu sa s Denisom pokúsime o zisk medaily v K2 na 1000 m. Bude to náš posledný štart na týchto MS. Od začiatku to napálime a uvidíme, ako to dopadne," povedal pre TASR "háčik" slovenskej K4 Samuel Baláž.