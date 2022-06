Teraz sa to pre nás začína, vraví Kóša. Mladí Slováci hrajú zápas o všetko

Práve s nimi sa stretnú v súboji o postup do play-off, v ktorom by mohli zabojovať o účasť na MS hráčov do 20 rokov v roku 2023.

ME vo futbale do 19 rokov 2022, skupina A

"Rumuni majú šikovných hráčov vpredu. Keď dokážeme eliminovať ich individuálnu kvalitu, verím, že môžeme byť úspešní," myslí si slovenský kormidelník.



Rusnák si uvedomuje, že jeho zverenci tentoraz už nesmú zaváhať. Vie, čo by mohlo na Rumunov platiť:

"Veľmi dobre si uvedomujeme situáciu. Chalani urobia všetko pre to, aby sme mali čo najviac streleckých pokusov, aby sme boli kombinačnejší, silnejší na lopte. Doteraz sme to neukázali, súperi nám to nedovolili. Verím, že teraz ukážeme aj my, že máme silu a kombinačné schopnosti. Verím, že sa presadíme."



Hráči ďakujú fanúšikom za podporu

Obranca Sebastian Kóša a útočník Adam Gaži veria, že slovenský tím kľúčový duel na turnaji zvládne.

"Teraz sa pre nás začína tá hlavná časť. Musíme ten zápas zvládnuť, ale necítime sa byť nejako pod tlakom. Máme jeden zápas na to, aby sme dokázali, že sem patríme a musíme v ňom zvíťaziť. Myslím si, že ten tlak môžeme využiť v náš prospech. Rumuni budú hrať kompaktne a dobre organizovane. Zápas je v našich rukách, ale musíme sa k tomu tak postaviť," povedal Kóša.