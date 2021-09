ME vo volejbale 2021: Slovensko nestačilo na Nemecko a končí na turnaji

Nedá sa nič robiť, aj keď sme zápas dotiahli až do rozhodujúceho setu po prvých dvoch setoch, v ktorých Nemci jasne dominovali, tak sme postup zo skupiny D na poslednú chvíľu nevybojovali. V tajbrejku Nemci opäť zapli na vyššie obrátky a ani raz nás nepustili do vedenia, napokon ho vyhrali hladko 15:9. Sympatický výkon slovenských volejbalistov v poslednom zápase na Majstrovstvách Európy nás môže tešiť, ale nakoniec asi musíme skonštatovať, že za celkové pôsobenie na turnaji sme si postup zo skupiny D nezaslúžili, keďže sme nezvládli dôležité momenty proti súperom, ktorých sme mali poraziť. To je odo mňa všetko, ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok večera!

V treťom sete sme predviedli najlepší výkon a bojovnosť nám pomohla tento set dotiahnuť do víťazného konca, keď sme využili piaty setbal. Boli by sme veľmi radi, ak by sme ešte zvládli aj štvrtý set.

