Slovákov potiahli premiéroví strelci. V ďalšom zápase sa predstaví pekinský hrdina

Útočník Valach strelil gól po skrumáži, keď dorazil do bránky strelu Olivera Okuliara. "Je to neskutočný pocit, som za to veľmi rád. Bolo tam veľmi dobré napádanie a Okuliar vystrelil na bránku. Ja som išiel na dorážku a som rád že sa to podarilo," opísal Valach svoje pocity.

Výkon slovenských hokejistov však nebol ideálny, najmä po góle Alexandra Ehla na 1:3 dovolili Nemcom viac vecí v obrannom pásme. "Zápas hodnotím to pozitívne, aj keď to nebolo ideálne. Ale počíta sa výsledok," povedal Valach.