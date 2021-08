Slováci uštedrili súperovi nevídaný debakel a sú v semifinále

Ivan Feneš, tréner SR 18: "Sme nesmierne radi, že sme ukázali a potvrdili, že na Slovensku máme fantastických mladých hráčov. Veľmi sa tešíme a vážime si to. Zostávame však nohami na zemi. Verím, že turnaj sa pre nás ešte len začne.“

Alex Čiernik, v zápase 1+3: "Je to skvelý pocit, v šatni panuje fantastická nálada. Ale v stredu nás čaká ďalší zápas, preto nemôžeme uletieť, ale sústrediť sa naň. Ešte je všetko pred nami. Cítim však, že sa stretla skvelá partia chalanov. Už v prípravnom dueli s Rusmi – hoci sme prehrali – sme si dokázali, že so silnými súpermi na turnaji môžeme niečo uhrať. A potvrdzujeme to.“

Filip Mešár, v zápase 1+3: "Som veľmi rád, že prežívame takýto turnaj. Sme výborná partia, skvele nám to šliape. Momentálne žijeme svoj sen. Ale verím, že sa to nekončí a že si ďalej pôjdeme za svojím cieľom.“

Šimon Nemec, v zápase 0+4: "Chlapcom som zagratuloval. Bol to výborný zápas, ktorý Slovensko v tejto vekovej kategórii azda ešte nezažilo. Ale treba sa stále držať pri zemi. Prežívame fantastické emócie, no musíme ich ustáť. Bude na mne, Ďurovi či Filipovi, aby sme partiu upokojili a do stredajšieho zápasu nastúpili s čistými hlavami.“