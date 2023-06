Slovenky vrátili Lotyškám prehru. Suja: Veľmi cenné víťazstvo

Juraj Suja, tréner Slovenska: "Vyhrali sme v Rige nad Lotyšskom, čo je pre nás veľmi cenné víťazstvo. Teší ma, ako dievčatá zareagovali na piatkový zápas. Celý zápas sme výborne bránili, hoci sme v prvej štvrtine dali len 5 bodov a strieľali sme len so 6-percentnou úspešnosťou streľby. To, že sme boli poctiví a zodpovední v obrane, to nám prinieslo víťazstvo a teší ma to. Dievčatá išli tak, ako sme chceli. Zlomili sme to v defenzíve a verím, že takto budeme pokračovať. Za nás dobrý zápas a sme radi, že od zápasu k zápasu hráme lepšie."

Alica Moravčíková, hráčka Slovenska: "Oproti predchádzajúcemu zápasu sme výrazne zlepšili obranu a obranný doskok, čo sa ukázalo na konečnom výsledku. Zo začiatku nám nepadali strely z vonku, prvý polčas sme sa trápili, ale v druhom sme to vylepšili a nakoniec, aj keď je to nízke skóre, sme si vybojovali víťazstvo.“