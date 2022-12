Slováci postúpili do štvrťfinále MS, skvelý brankár neinkasoval ani raz

MS v hokeji do 20 rokov 2023 - skupina B

MONCTON. Slovenskí hokejisti do 20 rokov si už po troch zápasoch v základnej skupine zabezpečili postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta .

Slováci uzavrú súboje v základnej B-skupiny v sobotu, keď o 17:00 SEČ nastúpia proti Švajčiarsku. Pokiaľ by znovu bodovali naplno, mali by reálnu šancu aj na to, že by sa senzačne stali víťazom skupiny.

Tabuľka skupiny B