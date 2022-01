Pri historickom víťazstve podal famózny výkon. Žernovič: Na šťastie neverím

Predviedol 34-pecentnú úspešnosť zásahov, strelcov súpera privádzal do zúfalstva. A keď ho v druhom polčase nahradil v bráne Teodor Paul, ukázal sa v skvelom svetle aj on.

S Paulom ste spolu predviedli šestnásť úspešných zákrokov. Viacero z nich bravúrnych. Neplánujete si za to od spoluhráčov pýtať odmenu?

Haha. Samozrejme, že nie. Je to tímová spolupráca. Chlapci pred nami nám veľmi pomohli, tak sme sa im to snažili vrátiť. Možno nabudúce to bude inak. My dostaneme 35 gólov a oni dajú štyridsať. Tak aby potom oni nepýtali niečo od nás...

Patríte do kartárskej partie v reprezentačnom tíme. Bolo šťastie v kartách predzvesťou tohto úspechu?