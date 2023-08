Kde je puk, kde sú hráči? Trenčiansku hmlu komentovali aj v zámorí

TRENČÍN. Slovenských a kanadských hokejistov do osemnásť rokov vítal v utorok večer zaplnený zimný štadión Pavla Demitru. Pred druhým zápasom na turnaji Hlinka Gretzky Cup zazneli tradične hymny oboch krajín.

„Ani my sme nevideli zo striedačky do druhého rohu, ale každý má rovnaké podmienky a na to sa netreba vyhovárať. Priamo na ľade sme si problém nevšímali,“ reagoval na situáciu kapitán slovenského výberu Tomáš Pobežal.