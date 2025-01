Slovensko je v elitní skupině Mistrovství světa žen do 18 let teprve popáté, v posledních třech ročnících pak skončilo na konečném šestém místě, což je jejich dosavadní nejlepší výsledek. Cílem našich sousedek je v prvé řadě udržet se mezi hokejovou smetánkou. Nejdůležitější by pro tým trenérky Gabriely Sobolové mělo být utkání se Švýcarskem, se kterým by mělo bojovat o třetí místo ve skupině.Slovenky si na začátku listopadu otestovaly své schopnosti na Turnaji tří ve švédském Haninge, kde se střetly s domácím týmem a s výběrem Česka. Slovenkám se turnaj ovšem nepovedl. V náročné konkurenci prohrály všechny čtyři utkání a se skórem 2:18 skončily poslední.