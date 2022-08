Slováci vstúpili do kvalifikácie skvelým spôsobom, s Gruzínskom nestratili ani set

Marek Kardoš, tréner Slovenska: "Je to najľahší súper v tejto skupine a je vidieť, že sa učia hrať volejbal. Mrzí ma druhý set. V tom prvom bolo dôležité dobre vstúpiť do kvalifikácie, ale v tom druhom sme podľa mňa zbytočne podcenili súpera. V treťom to už bolo také, aké by to malo byť."

Martin Turis, hráč Slovenska: "Musíme sa vyvarovať takým chybám, ktoré sme robili. Ale bolo to ťažké hrať proti takým hráčom, lebo sme nevedeli, čo od nich čakať. V ďalšom zápase sú Španieli favoriti, ale treba podať koncentrovaný výkon a musíme sa sústrediť na každú loptu."

Jakub Kováč, hráč Slovenska: Nemuseli sme robiť toľko chýb, ale sme radi že sme vyhrali a musíme si zobrať motiváciu na Španielov. Len nemôžeme robiť také chyby, lebo by nás to mohlo stáť zápas."