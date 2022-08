Slovenská dvadsiatka nemá istotu postupu, vysoko prehrala s Fínskom

MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2022

EDMONTON. Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali vo svojom poslednom skupinovom zápase na šampionáte v Edmontone s Fínskom vysoko 3:9.

V prípade, že zatiaľ posledný tím tabuľky akokoľvek vyhrá, postúpi do vyraďovačky. Tento rok nevypadáva z elitnej kategórie žiadny tím.

O minút neskôr to už vyšlo, keď sa po tlaku Slovákov dostal puk k Repčíkovi a ten prepálil všetko pred sebou.

Slováci boli blízko vyrovnania v 7. minúte, no Honzek a po ňom ani Repčík nepretlačili puk za Jatkolu.

Fíni mali výborný vstup do zápasu a už po 35 sekundách išli do vedenia. Petrovický prehral súboj za bránkou, Hirvonen prihral Simontaivalovi a ten bekhendom prekonal Latkózyho - 1:0.

Hokejisti Slovenska do 20 rokov. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)

Oslabenie Slovenska pokračovalo a do úniku sa dostal Repčík, ktorý mieril medzi Jatkole betóny, fínsky brankár tam však nechal hokejku.

Fíni premenili dlhú presilovku krátko po prestávke, keď Hirvonen dorazil puk do odkrytej bránky - 3:1.

Vyrovnaný stav vydržal do 15. minúty, keď sa v presilovke presadil Määttä.

Fíni ale do konca druhého dejstva ešte trikrát udreli a odskočili na štyri góly. V 32. minúte premenil ďalšiu presilovku Määttä, v 37. pridal piaty gól z uhla Räty a v 39. minúte sa po úniku presadil Kapanen. Pred druhou prestávkou bol pomer striel na bránku 35:9.

III. tretina:

Do tretej časti nastúpil do slovenskej bránky namiesto Latkóczy Boľo. Čisté konto mu vydržalo do 47. minúty, keď ho prekonal Väisänen.

O tri minúty neskôr znížil Nemec, ktorý šikovne tečoval za Jatkolu strelu Petrovického a upravil na 3:7.

V 52. minúte pridal ôsmy gól "Suomi" Simontaival a v 56. upravil na konečných 9:3 Puutio. Oba góly padli v presilovkách.

