ONLINE: Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov 2023 (U20 LIVE)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká vstup do svetového šampionátu. Zverencov Ivana Feneša vyzvú Fíni, ktorí budú v stretnutí považovaní za papierového favorita.



Fínsko už do turnaj vstúpilo. V pondelok Suomi v otváracom zápase na turnaj nastúpili proti Švajčiarsku. Severania však tento duel absolútne nezvládli a Helvétom napokon podľahli 2:3 po predĺžení. Fínom nefungovalo v tomto stretnutí prakticky nič a proti Slovensku budú musieť predviesť ďaleko lepší výkon.



Slovensko má pred sebou prvý zápas. Tím Ivana Feneša pricestoval s jednoznačným cieľom. Tým je odčinenie blamáže, ktorá sa udiala v lete, kedy náš tím nepostúpil ani do štvrťfinále. V našom tíme nastala obmena a prišli lídri ako Šimon Nemec či Filip Mešár. V príprave sme postupne podľahli Nemecku 0:5, Kanade 1:6 a porazili Rakúsko 5:1.