Slováci proti Fínsku vystrelili len osemkrát. Tréner mužstvo chválil: Dali sme sa dokopy

ESPOO. Slovenskí hokejisti putujú majstrovstvami sveta do 18 rokov zatiaľ bez jediného bodu. Nebodovali ani v treťom zápase.

Ak chcú postúpiť do vyraďovacích bojov, potrebujú vyhrať v utorok nad Nórskom. Zatiaľ sú posledným tímom v skupine A bez bodu a so skóre 3:18.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko (MS v hokeji do 18 rokov)

"Musím tím pochváliť za tímový obetavý výkon. Štyridsať minút sme hrali so súperom 0:0, nútili sme ich aj faulovať, vytvárali sme si presilové hry, na ktorých musíme ešte zapracovať, ale 40-minútový obetavý výkon s Fínskom, za to chalanom musím dať kredit."

"Musím mužstvo pochváliť, lebo nie je jednoduché sa za stavu 4:0 po prvej tretine dať dokopy tak, ako sme sa dali dokopy my," pokračoval pre Hockey Slovakia.

Ofenzíva musí vyzerať inak

Slovenskí hokejisti proti Fínsku nezachytili úvod. Potom si držali malú nádej, ale v tretej tretine, keď bolo potrebné zabrať a pokúsiť sa o zázrak, ani raz nevystrelili na Rimpinenovu bránku.

"Musíme byť priamočiari a všetko strieľať na bránku," povedal tréner o jednoduchom recepte, ktorý chce použiť v utorok proti Nórsku.

Podobne sa vyjadril aj forvard Ján Chovan: "Fíni dobre bránili, ale musíme viac chodiť do bránky a viac strieľať."

Pred súbojom s Nórmi, v ktorom pôjde o postup do štvrťfinále či zostup do bojov o záchranu, chcú myslieť na posledných štyridsať minút.

"Ukázalo nám to, že je na čom stavať. Chalani si ukázali, že vieme hrať aj s veľmi dobrým súperom 0:0 dve tretiny vkuse. Určite to je niečo, čo si zoberieme do ďalšieho zápasu," dodal Dendis.