Sympatický prístup mladých Slovákov, teraz idú oslavy bokom

PIEŠŤANY. Slovenskí hokejisti do 18 rokov splnili cieľ a z domáceho turnaja I. divízie MS postúpili do elitnej kategórie už po štvrtom zápase. Duel s Dánskom však nebol jednoduchý a mladí Slováci bojovali o triumf do poslednej sekundy.

Tréner Ivan Feneš po treťom zápase s Francúzskom uviedol, že to bol jeden z jeho najťažších súbojov v kariére. Podobné pocity mal aj v piatok.

"Bol to zápas z kategórie náročných, ale my sme verili, že to zlomíme. Trvalo to extrémne dlho, ale tento mladý tím urobil, čo mal a po štyroch zápasoch máme postup v suchu. Oslavy však idú bokom, potrebujeme zregenerovať a zvládnuť duel aj v nedeľu," povedal tréner.