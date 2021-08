Slovensko - Bielorusko: ONLINE hokejová kvalifikácia na ZOH 2022

Trochu sme sa zabudli v útočnom pásme, no Čerešňák odzbrojil útočiaceho hráča a zobral pri tom aj rozhodcu.

Platt dostal prihrávku do jazdy na pravé krídlo, jeho strelu švihom výborne Lantoši zblokoval na ochrannú sieť.

Hudáček vysunul Daňa prihrávkou o mantinel, Daňo zakončil do pozorného Taylora.

Dvaja hráč sa zrazili v strednom pásme, náš hráč zostáva ležať na ľade. Je to Gríger, už odišiel po vlastných na striedačku.

Dostávame sa do šancí, zatiaľ nám to tam nepadá.

Výborná práca Studeniča, udržal ešte pásmo, vytvoril streleckú pozíciu pre Hudáčka, ktorý mieril do Taylora, ten mal odkrytý výhľad.

Mali sme obrovský problém dostať sa z našej obrannej tretiny, konečne sa to podarilo Pospíšilovi, vyviezol puk, no Bielorusi ho vytlačili mimo streleckú pozíciu k mantinelu.

Aktívny Jaroš strieľal spoza brániaceho hráča, potom aj dokorčuľoval puk, no za bránou oň prišiel.

Slafkovský zahral dôrazne v strednom pásme, no puk nedokázal podržať, Bielorusi ho však posielajú na icing.

Obrovská šanca Lantošiho! Mieril medzi betóny, no Taylor ich sklepol včas!

Obrovská šanca Lantošiho! Mieril medzi betóny, no Taylor ich sklepol včas!

Hrivík výborne zabojovala získal puk, no Jurčo ho nedokázal spracovať.

Jaroš sa hneď zapojil do útoku, prihrávku pred bránu dostal Roman, no puk netrafil ideálne.

Pred našou bránou to horel, puk našťastie prešiel cez bránkovisko a nik ho nezasiahol.

Bielorusko dalo gól! Hralo sa v našej obrannej tretine, pred Konrádom vznikla poriadna skrumáž, niekoľko bieloruských hokejistov tlačilo puk za bránkovú čiaru, napokon sa to podarilo kapitánovi hostí YEGOROVI SHARANGOVICHOVI, ktorý vyrovnáva na 1:1.

Bielorusko dalo gól! Hralo sa v našej obrannej tretine, pred Konrádom vznikla poriadna skrumáž, niekoľko bieloruských hokejistov tlačilo puk za bránkovú čiaru, napokon sa to podarilo kapitánovi hostí YEGOROVI SHARANGOVICHOVI, ktorý vyrovnáva na 1:1.

19:38