Výhra im vylepšila pozíciu. Mladé volejbalistky postúpili do osemfinále MS

/zdroj: svf.sk:/

Marek Maličký, tréner SR "18": "Fantázia, druhé víťazstvo na majstrovstvách sveta je veľmi cenné. Spočiatku sme mali problémy, aj keď sme vedeli, ako budú Argentínčanky útočiť. Hrali na hranici absolútneho rizika a tiež výborne podávali, tlak na podaní sme však ustáli, darilo sa nám hru tvoriť. Dôležité bolo, že sme získali koncovku druhého setu. V treťom sme jednoznačne dominovali výborným podaním, dobrou obranou na sieti, zlepšenou hrou v poli a rozumnými riešeniami ťažkých situácií. V závere sa opäť osvedčila tímovosť, každé jedno striedanie pomohlo a každá hráčka prispela k výhre. Tešíme sa z postupu a ideme bojovať o ďalšie víťazstvo."

Alexandra Fričová, smečiarka a kapitánka SR "18": "Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas a sme rady, že sa nám podarilo zvíťaziť. Opäť sme začali trochu nervózne, postupne to z nás však opadlo a hrali sme lepšie. Do zápasu opäť veľmi dobre vstúpili dievčatá z lavičky - ako stále hovorí náš tréner, nie je to o jednotlivcoch, ale o tíme. Na šampionát sme prišli s cieľom ukázať to najlepšie a robiť to, čo máme rady a som rada, že sa nám to zatiaľ darí."

Ema Štermenská, nahrávačka SR "18": "Z výhry sa veľmi tešíme, bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Útočili sme tvrdo, nekazili sme toľko podaní a boli sme veľmi bojovné v obrane, čo nám veľmi pomohlo aj psychicky. Z tretieho miesta v skupine máme veľkú radosť. Verím, že na turnaji skončíme najlepšie, ako to len bude možné."

Kristína Kartíková, blokárka SR "18": "Začiatok nebol taký, ako sme si predstavovali, neboli sme dostatočne agresívne v útoku. Napokon sa to otočilo, útočili sme lepšie, hrali sme dobre v obrane na sieti aj v poli, nekazili sme tak veľa servisov. Z víťazstva sa veľmi tešíme."