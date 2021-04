Za postup vďačia Spišiaci aj Blche. Nerozladil ho ani maják na kocke

Ani som si neuvedomil, že sa išlo až toľko nájazdov. Dobre vedieť (smiech). Priznávam, boli to poriadne nervy. Som rád, že sme nezložili zbrane. Súper na nás vybehol. Zápas bol ako na hojdačke. Chvíľu sme viedli my, potom oni. Škoda koncovky. Mohli sme si vedenie už postrážiť.

Budem si protirečiť, ale som rád, že sa nám podarilo sériu zvládnuť tak rýchlo. Boli sme outsider a ktovie, ako by to dopadlo, ak by sa Žiline podarilo vyhrať piaty zápas. Tentoraz som rád, že séria nebola dramatická až do konca.

Uspieť sme mohli skôr aj v nájazdoch. Mám pocit, že som strelu pri piatom pokuse tečoval betónom ale nie dostatočne na to, aby puk neprešiel až za bránkovú čiaru. Bola to škoda, ale udržali sme si nervy a som rád, že to napokon dopadlo pre nás dobre.

V závere tretej tretiny sa počas vášho oslabenia vyskytli na štadióne technické problémy s časomerom. Niekoľko minút sa nehralo. Následne ste dostali gól. Nevyviedlo vás to z koncentrácie?

Všimol som si, že hore na kocke začal svietiť maják. Trvalo dlho kým to rozhodcovia zaregistrovali. Ja som sledoval hru ale periférne som videl, že tabuľa nejde a čas stál. Bolo to trochu zvláštne. My sme však boli pripravení na to, že okolnosti môžu byť proti nám.

Naznačujete, že to mohli domáci urobiť zámerne?

To si nemyslím. Viac to mohlo uškodiť útočiacemu mužstvu, ktoré sa pokúšalo vyrovnať. My sme sa naopak snažili hru kúskovať a naťahovať. Pri prerušení hry sú podmienky pre oba tímy rovnaké. Určite som to teda nevnímal ako zámer z ich strany alebo nevýhodu pre nás. Ja osobne som bol rád, že sa môžem trochu vydýchať a pripraviť sa na oslabenie. Hoci sme ho napokon neubránili.

Boli z pohľadu vývoja celej série kľúčové prvá dva zápasy, ktoré ste vyhrali v Žiline?

Priznám sa, nerád vyberám rozhodujúce momenty. Počas série sa ich udeje strašne veľa. Určite nám to psychicky veľmi pomohlo, že sme viedli 2:0 na zápasy. Vedeli sme ale, že Žilina má silné mužstvo a pokojne môže sériu vyrovnať alebo aj otočiť.

Spoluhráči po prvom zápase vraveli, že sme boli prvý tím v sezóne, ktorý dokázal vyhrať v Žiline. Podarilo sa nám to dokonca až trikrát.