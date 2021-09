Slovanu chýba najväčšia hviezda, zarobiť milión je povinnosť

BRATISLAVA. Mal vtedy tesne po štyridsiatke a pôsobil ako zjavenie. Nielen on ako tréner, ale celý jeho tím. V roku 2005 viedol Vladimír Weiss starší Petržalku v Lige majstrov, v najlukratívnejšej súťaži sveta. V skupine získali šesť bodov, čo bola veľká vec. Pred desiatimi rokmi si so Slovanom vyskúšal Európsku ligu, čo je súťaž číslo dva. Bol z toho iba bod, čo sa trošku málilo. Vo štvrtok zažije Weiss opäť so Slovanom premiéru, a to v rámci Európskej konferenčnej ligy (EKL). Z hľadiska hierarchie klubovej scény je to level číslo tri.

Slovan túto sezónu odštartoval v predkolách Ligy majstrov, prepadol sa do Európskej ligy a dostal ešte tretiu šancu. Práve v skupinovej fáze EKL. „Je to dobrá príležitosť pre také kluby ako sme my. Môžeme si aj zarobiť,“ pochvaľoval si tréner Weiss.

Hrá sa o veľké peniaze Slovan tak čaká novovzniknutá Európska konferenčná liga, iba za štart v skupinovej fáze zarobí 2,92 milióna eur. Za každé víťazstvo je prémia 500-tisíc, za remízu 166-tisíc eur. Za prvé miesto v skupine je bonus 650-tisíc, za druhé 325-tisíc. Štadión na Tehelnom poli sa odel do čierno-zelených farieb, ktoré charakterizujú novovzniknutú súťaž.

Liga majstrov má kultovú hymnu, ktorá zaznie pred každým zápasom. Niečo podobné platí aj v prípade novej súťaže. Futbalistov Slovana čaká premiéra, vo štvrtok (o 18.45 vysiela RTVS) na Tehelnom poli privítajú dánsky FC Kodaň. Ďalšími súpermi v skupine F sú grécky PAOK Solún a gibraltársky Lincoln Red Imps. Zarobiť milión je povinnosť

Európska konferenčná liga Štvrtok, prvý zápas Slovan - FC Kodaň (o 18.45 vysiela RTVS)

„Nie je to najľahšia, ani najťažšia skupina. PAOK aj Kodaň sú atraktívne mužstvá a zaplnia štadióny," povedal Weiss pre klubovú stránku. Favoritom skupiny sú FC Kodaň a PAOK Solún, Slovan ich však môže potrápiť. Lincoln Red Imps je absolútnym outsiderom. Pre Slovan je zdolať klub z Gibraltáru povinnosťou a získať tak z tohto dvojzápasu prémiu milión eur.

Káder dánskeho majstra má podľa transfermarkt.de hodnotu takmer tridsaťsedem miliónov eur, zhruba taký je aj ročný rozpočet klubu. Slovan má hráčsku hodnotu asi 14 miliónov. Najvyššiu cenu má PAOK: 59 miliónov, najnižšiu Lincoln: okolo milióna. „Pokúsime sa postúpiť . Zápasy s PAOK a Kodaňou sú otvorené, každý by mal byť favorit na domácom ihrisku,“ verí Weiss. Na Slovan je kurz 250:1 Lincoln je podľa stávkových kancelárii najväčším outsiderom celej súťaže (2000:1).

Samuel Mráz v drese Slovenska. (Autor: TASR)



Najväčším favoritom EKL je Tottenham s kurzom 5:1, Kodaň je ôsma (30:1), PAOK trinásty (45:1). Slovan je šiesty od konca (250:1). Slovenský majster sa bude musieť zrejme zaobísť bez svojej najväčšej hviezdy. Vladimír Weiss mladší sa zranil v reprezentácii, má svalové problémy. „Napätie rastie. V kabíne sa rozprávame o tom, aké to vo štvrtok bude. Sme vo veľmi zaujímavej skupine, s výbornými súpermi. Chceme priniesť fanúšikom kvalitné zážitky,“ povedal stredopoliar Slovana Guram Kašia pre klubovú stránku.

Ako vidí Gruzínec v službách Slovana šance? 50:50. Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play-off EKL, tímy na druhých miestach absolvujú baráž. Žilina vyhrala na pôde Kodane FC Kodaň je najúspešnejší dánsky klub v dejinách. Vlani však skončil až na treťom mieste. Pred štyrmi rokmi FC Kodaň čelil v rámci 3. predkola Ligy majstrov Žiline. Bol to vyrovnaný dvojzápas. Žilina doma prehrala 1:3 a v odvete jej už nepomohla ani výhra 2:1. Za Žilinu vtedy hral aj Samuel Mráz, čerstvá posila Slovana.

V Kodani nedávno pôsobili dvaja slovenskí reprezentanti. Stredopoliar Ján Greguš a stopér Denis Vavro. Druhý menovaný pred dvoma rokmi zamieril za zhruba dvanásť miliónov eur do Lazia Rím. Až do tohto leta to bol najdrahší transfer v dejinách FC. Prvýkrát zažije Tehelné pole V kádri Kodane dominujú fyzicky silní a vysokí hráči, z toho vyplýva aj štýl hry. Tím ťaží zo štandardných situácií, z množstva centrov. Slovan sa spolieha na svoju novú posilu. Dvadsaťštyriročný Mráz si vyskúšal v Empoli slávnu Seriu A, má aj reprezentačné skúsenosti. A nabral skúsenosti aj v dánskej lige. V sezóne 2019/20 pôsobil v Bröndby Kodaň.